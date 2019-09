Actualidade

Doze autores portugueses de BD protagonizam uma exposição coletiva que estará presente no Festival de Banda Desenhada de Bruxelas, que começa na sexta-feira na capital belga.

De acordo com o diretor do festival de BD de Beja, Paulo Monteiro, a exposição intitula-se "La bande dessinée portugaise est super!" e conta com pranchas de autores portugueses que têm trabalhado tanto no mercado português como estrangeiro, em temáticas como "super-heróis, ficção científica e mundos pós-apocalípticos".

Em exposição estarão obras de André Lima Araújo, Daniel Henriques, Daniel Maia, Eliseu Gouveia, Filipe Andrade, João Lemos, Jorge Coelho, Miguel Mendonça, Miguel Montenegro, Nuno Plati, Ricardo Tércio e Ricardo Venâncio.