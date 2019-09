UE/Comissão

O presidente do Parlamento Europeu convidou Ursula von der Leyen a reunir-se com a Conferência de Presidentes da assembleia europeia para clarificar denominações dadas a pastas da Comissão Europeia, nomeadamente a polémica "Proteção do modo de vida europeu".

"Os grupos políticos [do Parlamento Europeu] fizeram alguns comentários sobre nomes dados a alguns portefólios da futura Comissão, então tomei a liberdade de pedir à senhora Von der Leyen [presidente eleita da Comissão Europeia] para participar na Conferência de Presidentes, o que acontecerá na próxima semana, em Estrasburgo", anunciou David Sassoli.

O presidente da assembleia europeia concedeu que não é "nenhum segredo que há objeções a alguns dos nomes dos portefólios apresentados pela senhora Von der Leyen", ao ser reiteradamente questionado sobre a polémica vice-presidência para a "Proteção do modo de vida europeu", atribuída ao grego Margaritis Schinas, o anterior porta-voz principal da Comissão de Jean-Claude Juncker.