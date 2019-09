Moçambique/Ataques

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) considerou hoje em Maputo que a violência armada na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, está a "intensificar-se" e pode ameaçar a segurança regional.

"Os chamados grupos terroristas têm aumentado a intensidade dos ataques na província de Cabo Delgado", lê-se num comunicado distribuído hoje.

Aquela agência da UNODC emitiu a nota, na sequência de "consultas de alto nível" que promoveu com quadros do Estado moçambicano, para a elaboração e aprovação do "Plano de ação estratégico abrangente em resposta ao crime organizado, transnacional, drogas e terrorismo".