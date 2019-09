Actualidade

O Pitoresco, Festival de Arte Urbana a decorrer entre hoje e domingo em Vila Real, quer "descentralizar a arte" para fora da cidade, e vai homenagear os bombeiros locais e a Estrada Nacional 2, adiantou à Lusa a organização.

O festival de arte de rua, que se realiza na localidade de Trás-os-Montes, é organizado pela Instantes Mutantes, em co-autoria com o Município de Vila Real, e tem como objetivo para a quarta edição "a descentralização da arte, para as freguesias da cidade", explicou Eduardo Porto.

Uma das iniciativas irá levar à criação de um mural, pela primeira vez em outras zonas do concelho de Vila Real. A localidade de Ludares, irá ter um mural com o tema 'A Pastorícia', por sugestão do presidente da União de Freguesias de Constantim e Vale de Nogueiras.