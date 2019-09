Actualidade

A obra "Alpendre a cinco vozes", da autoria de Antero Barbosa, venceu a 22.ª Edição do Prémio Literário Orlando Gonçalves, na categoria de ficção narrativa, anunciou hoje a Câmara Municipal da Amadora, responsável pelo galardão.

O prémio será entregue no próximo sábado, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, durante a IV Festa do Livro da Amadora, que decorre entre os dias 13 e 15, no âmbito das comemorações dos 40 anos da cidade.

Antero Barbosa receberá cerca de cinco mil euros e verá a sua obra ser editada com o patrocínio da autarquia, que instituiu este prémio literário em 1998, com o objetivo de homenagear a memória do escritor e jornalista Orlando Gonçalves e incentivar a produção literária.