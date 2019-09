Actualidade

"Last" é a nova criação de dança da Companhia Paulo Ribeiro, que a estreia no palco do Teatro Viriato, em Viseu, inspirado numa obra de Beethoven, acompanhado por um quarteto de cordas, disse hoje fonte da companhia.

"Colocar em paralelo a música e o corpo, com todo o seu movimento, torna difícil imaginar se será a dança a revelar as características intrínsecas da música, como se a traduzisse; ou a música que enaltece os movimentos do corpo e o dirige numa gestualidade musical", descrevem os criadores de "Last".

São Castro e António Cabrita, que conceberam o novo espetáculo, são bailarinos, coreógrafos e diretores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro que, a par do Teatro Viriato, celebra 20 anos de residência artística nesta sala de espetáculos de Viseu.