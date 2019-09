Actualidade

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 foi hoje eliminada nas meias-finais do Europeu da categoria de 2019, ao perder por 3-2 nos penáltis com a Croácia, após empate a dois golos no final do prolongamento.

A seleção lusa foi superior no tempo regulamentar e no tempo extra, mas não traduziu essa superioridade em eficácia na finalização e acabou por ser forçada a discutir a passagem à final no desempate por grandes penalidades.

O único jogador a falhar o castigo máximo foi o sportinguista Hugo Neves, que executou o remate 'à Bruno Fernandes', fazendo uma espécie de 'paradinha' para seguir a movimentação do guarda-redes, acabando por bater rasteiro ao meio e possibilitando a defesa fácil do croata.