Actualidade

A Câmara de Valongo anunciou hoje que vai tomar posse compulsiva dos parquímetros na posse da Parque VE no âmbito da concessão de estacionamento de superfície, entretanto resgatada, alegando o "interesse público" da autarquia do distrito do Porto.

"O prazo terminou ontem [quarta-feira] e a empresa Parque VE voltou a recusar entregar as chaves e o acesso aos meios de gestão dos parquímetros", disse à agência Lusa a autarquia.

Acrescentou que "neste momento, a Câmara Municipal de Valongo está legitimada para avançar com todos os procedimentos que lhe permitam aceder aos parquímetros e à sua gestão, o que vai fazer".