Quatro estreias, uma delas na ópera, e três reposições de espetáculos que marcaram os 20 anos do Teatro Viriato destacam-se na programação do próximo ciclo desta sala de Viseu, anunciou hoje a sua diretora, Paula Garcia.

A coreografia "Last", da Companhia Paulo Ribeiro, "Vão", da Companhia Erva Daninha, a "Viagem a Portugal", do Teatro do Vestido, e uma ópera contemporânea, "Akhnaten", de Philip Glass, são as estreias do último ciclo da temporada de 2019 do Teatro Viriato, em Viseu, adiantou a diretora.

Paula Garcia, na apresentação da programação para este quadrimestre, destacou "a mais recente criação da companhia residente", de Paulo Ribeiro, e o regresso da Erva Daninha, "que foi desafiada, através da rede Cinco Sentidos, a desenvolver este trabalho", que sobe ao palco ainda em setembro.