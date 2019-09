Actualidade

Várias estreias nacionais, entre elas de novas peças de Israel Galván, Hooman Sharifi e Boris Charmatz, uma série de coproduções, conferências e o Fórum do Futuro marcam a nova temporada do Teatro Municipal do Porto, hoje anunciada.

Ao todo, serão 138 as récitas, sobretudo no Teatro Rivoli e no Teatro Campo Alegre, com um total de 65 espetáculos, 31 deles de companhias da cidade, além da estreia de 10 peças internacionais em Portugal, numa programação hoje apresentada ao público.

Entre as 24 coproduções contam-se 15 com estruturas do Porto, num programa que arranca com "La Fiesta", o regresso do espanhol Israel Galván após "Fla.Co.Men", apresentado em 2017, a 27 de setembro.