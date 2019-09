ADSE

A revisão das tabelas da ADSE não deverá ficar concluída antes do final do ano e a generalidade dos copagamentos a cargo dos beneficiários manter-se-á inalterada, disse o representante da Fesap no Conselho Geral e de Supervisão (CGS).

O CGS, que é constituído por representantes dos sindicatos, do Governo e dos beneficiários, esteve reunido esta tarde a avaliar o projeto preliminar do Conselho Diretivo da ADSE para a revisão das tabelas dos preços do regime convencionado.

Em declarações à agência Lusa, José Abraão, secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), adiantou que "esta foi uma primeira abordagem ao documento" e que o CGS espera poder emitir um parecer até dezembro sobre uma proposta final.