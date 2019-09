Actualidade

Os futebolistas do FC Porto que estiveram ao serviço de diversas seleções já participaram hoje no treino dos 'dragões', que teve o avançado maliano Marega integrado, mas ainda de forma condicionada.

Os portugueses Danilo, Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Tomás Esteves e Fábio Silva, o argentino Marchesín, o japonês Nakajima, o mexicano Jesús Corona e os colombianos Luis Díaz e Matheus Uribe estiveram à disposição do técnico Sérgio Conceição, no centro de treinos do Olival.

O avançado maliano Marega fez apenas treino condicionado nos últimos dias, mas evoluiu hoje para "treino integrado condicionado", conforme refere a nota no sítio oficial dos 'dragões'.