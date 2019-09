Actualidade

O Teatro Municipal do Porto e mais sete parceiros internacionais organizaram o projeto "Borders", que será financiado nas próximas duas temporadas, no âmbito do programa Europa Criativa da União Europeia, disse hoje o diretor artístico, Tiago Guedes.

"Trata-se uma candidatura que se chama 'Borders', que organizámos com sete parceiros internacionais acerca das questões da fronteira, territorial e psicológica, e como é que conseguimos bater as fronteiras através da arte, com artistas que trabalham esta noção de fronteira, mas também através de projetos de reflexão de como é que os teatros e as associações culturais são ou não uma fronteira para os diversos públicos", explicou.

Acrescentando tratar-se de um projeto que detém "uma componente de autoanálise sobre o que são hoje em dia as grandes instituições culturais, se elas são verdadeiramente abertas, democráticas ou se existem barreiras", Tiago Guedes explicou ser possível através dele "pensar, refletir e convidar pessoas de outras áreas a refletir também".