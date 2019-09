Actualidade

Um incêndio atingiu na quinta-feira um hospital na Zona Norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, provocando, pelo menos, um morto, com pacientes a serem retirados do local em macas, segundo o jornal O Globo.

Devido às chamas, os funcionários retiraram os pacientes do Hospital Badim, localizado no bairro de Maracaná, médicos e enfermeiros montaram uma espécie de hospital de campanha, ao ar livre, com colchões alinhados na rua, para continuar a atender os pacientes.

De acordo com O Globo, um dos pacientes morreu, mas ainda não há informação sobre a sua identidade.