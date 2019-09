Actualidade

A gestão dos fluxos turísticos, sobretudo na cidade de Lisboa, deve ser assegurada com a descentralização da oferta e a criação de novos polos de atração do turismo, segundo as associações da hotelaria e do alojamento local.

"Não é uma questão de controlo, de medidas de contenção, de quotas, de proibir, é uma questão de disciplinar, regular, melhorar as acessibilidades e a mobilidade dentro desta grande área metropolitana", afirmou a presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira, propondo, assim, uma melhor distribuição da oferta turística pelo território.

No âmbito da criação de novos polos de atração do turismo, uma vez que "Lisboa é uma cidade - é esse um dos seus encantos - contida, pequena", a representante do setor da hotelaria defendeu a implementação de "uma bilhética combinada - encontrar mais pretextos para estender a visita para lá daquilo que é o nicho histórico".