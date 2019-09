Venezuela

A Superintendência das Instituições do Setor Bancário da Venezuela (Sudeban) decretou medidas administrativas de intervenção do Estado para a proteção e garantia dos fundos dos utilizadores do banco venezuelano BOD.

As medidas foram decretadas através da resolução 047.19, publicada na Gazeta oficial (equivalente ao Diário da República), que hoje circulou com data de 11 de setembro.

A resolução explica que a proteção dos fundos e garantia dos aforristas estará em vigor durante 120 dias úteis bancários, prorrogáveis, com o objetivo de proteger o banco do impacto de medidas das autoridades do Curaçau e do Panamá contra o Banco do Orinoco e AllBank Corpo, filiais do BOD naqueles países.