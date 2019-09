Actualidade

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal elaborou um documento com 80 propostas para incrementar o crescimento do país, incluindo a redução do IRC para um máximo de 17% até ao final da próxima legislatura.

No documento, chamado "Portugal a Crescer Mais", a organização "considera fundamental que o próximo Governo implemente uma estratégia de médio-longo prazo para que as empresas e o país sejam capazes de vencer os grandes desafios que se colocam no futuro. Essa estratégia deverá estar assente em três vetores: aumento da competitividade, talento e bem-estar das pessoas e sustentabilidade"

Para essa estratégia funcionar, "é condição indispensável para que as empresas cresçam, para que possam suportar aumentos salariais e para que as exportações continuem a ser o principal motor da recuperação", assegura o presidente da CIP, António Saraiva, em comunicado.