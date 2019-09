Actualidade

A vencedora do Prémio Norte-Sul de 2018, Jaha Dukureh, atribui esse reconhecimento ao facto de ter nascido numa comunidade que "pratica a mutilação genital feminina e o casamento infantil", e de ter sobrevivido a ambas as práticas.

Embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas para o continente africano e fundadora da organização não-governamental "Safe Hands for Girls", a gambiana Jaha Mapenzi Dukureh, 30 anos, recebe hoje na Assembleia da República o prémio atribuído do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa relativo a 2018, numa cerimónia onde estará presente o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Atribuo este reconhecimento ao facto de eu ser alguém que vem de uma comunidade onde que se pratica a mutilação genital feminina [MGF] e o casamento infantil, e de ser uma sobrevivente de ambas as práticas. (...) Eu sou uma representação da mulher que sofreu a prática e continua a viver com ela e mostra que a sua voz importa", afirmou, em entrevista à Lusa, Jaha Dukureh.