Incêndios

Três meios aéreos e mais de 150 operacionais combatiam às 09:00 de hoje o incêndio na freguesia de Nespereira, concelho de Cinfães, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu à Lusa.

A mesma fonte adiantou que às 09:00 estavam no local do incêndio 158 operacionais, com o apoio de 46 veículos e três meios aéreos.

"O fogo tem uma frente ativa numa zona de pinhal e está longe de habitações", indicou a fonte do CDOS.