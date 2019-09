Actualidade

O uruguaio Luis Camnitzer, artista histórico da arte conceptual e impulsionador do conceptualismo global, vai realizar a primeira exposição individual em Portugal, que abre ao público no sábado, no Hangar - Centro de Investigação Artística, em Lisboa.

Intitulada "Cuaderno de Exercícios", a mostra interativa, que ficará patente até 02 de novembro, surge na sequência da retrospetiva que foi dedicada a Luis Camnitzer no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid.

Com curadoria de Bruno Leitão, a mostra apresenta uma série iniciada em 2011, que Camnitzer, de 82 anos, tem prosseguido com apresentações em diferentes suportes e contextos, e composições que resultam sempre imprevisíveis, de acordo com a informação do Hangar.