Actualidade

As marcas Marques'Almeida e Sophia Kah são as representantes portuguesas na Semana da Moda de Londres, que começa hoje e decorre até terça-feira, na qual grandes estilistas internacionais vão apresentar coleções para a época primavera/verão de 2020.

A Marques'Almeida, criada em 2011 pela dupla portuguesa Marta Marques e Paulo Almeida, volta a estar no calendário oficial do evento, do qual fizeram parte durante muitos anos consecutivos.

O desfile terá lugar no sábado, no edifício Truman Brewery, uma antiga fábrica de cerveja, e vai apresentar as propostas da marca que reivindica uma personalidade "urbana, genuína e rebelde" e que já foi usada por artistas como Beyoncé, Rihanna ou FKA Twigs.