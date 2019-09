Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vai propor ao Governo a classificação da Torre da Lapa, no Vale da Azinhaga, em Lagoa (Algarve), como monumento de interesse público, segundo um anúncio hoje publicado em Diário da República.

"É intenção da Direção-Geral do Património Cultural propor a Sua Excelência a Secretária de Estado da Cultura a classificação como monumento de interesse público (MIP) da Torre da Lapa ou Torre da Marinha, no Vale da Azinhaga, freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa, distrito de Faro", lê-se no documento.

O processo de instrução da classificação iniciou-se em 2015, por propostas da junta de freguesia de Ferragudo e da Câmara de Lagoa, com o parecer favorável da Direção Regional de Cultura do Algarve.