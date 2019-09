Eleições

A coordenadora do BE, Catarina Martins, avisa que o ministro Mário Centeno e o PS querem ter "mãos livres e maioria absoluta" para retroceder em dossiês nos quais a generalidade da população "reconhece avanços", como a legislação laboral.

Em entrevista a agência Lusa, que será divulgada na íntegra no domingo, Catarina Martins foi questionada sobre as declarações do ministro das Finanças, Mário Centeno, no programa da TSF "Bloco Central", no qual defendeu que "há objetivos que são mais fáceis de atingir com maioria absoluta".

"O que eu registo é que o Partido Socialista quer mãos livres, quer maioria absoluta para retroceder precisamente naqueles dossiês em que a generalidade da população até reconhece avanços e de que o Partido Socialista até vem congratular-se para fazer campanha eleitoral", critica.