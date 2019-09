Actualidade

As receitas da CP - Comboios de Portugal aumentaram 6% no longo curso entre janeiro e agosto para 74 milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado, resultado da subida do número de passageiros transportados, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a CP diz que transportou cerca de 4,3 milhões de passageiros no longo curso (Alfa Pendular e Intercidades) de 01 de janeiro a 31 de agosto, mais 4% do que em igual período do ano passado, dos quais 1,6 milhões utilizaram o serviço Alfa Pendular e 2,7 milhões o serviço Intercidades.

As receitas, por sua vez, foram de cerca de 74 milhões de euros, mais 6% em termos homólogos, indica.