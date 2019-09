Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, advertiu hoje que os campeões nacionais precisam de estar no máximo das suas capacidades para vencerem no sábado o Gil Vicente, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa realizada no centro de estágio do Seixal, o técnico 'encarnado' reconheceu ter tido "menos tempo do que é normal" para preparar o encontro, em virtude dos compromissos para as seleções nacionais, mas sublinhou que "foi preparado ao detalhe" para conseguir somar mais três pontos.

"Vamos defrontar uma boa equipa, que está em construção, e que nestas primeiras jornadas já causou surpresas. Vamos querer estar ao nosso melhor nível para conquistar os três pontos", frisou, esclarecendo também que os médios Florentino Luís e Gabriel não vão ser opção para este encontro com o clube de Barcelos.