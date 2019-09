Actualidade

O presidente da Ação Democrática Independente (ADI), líder da oposição em São Tomé e Príncipe, propôs hoje a realização de um novo congresso para "ultrapassar a atual crise" interna e o partido se "reerga mais unido, coeso e democrático".

"Face ao persistente clima de desunião, de incompreensão e de intolerância, entendo ser do interesse superior do ADI que os militantes do partido sejam chamados a pronunciar-se e escolher o melhor destino para o partido", disse Agostinho Fernandes, em conferência de imprensa em São Tomé.

"Reitero a minha disponibilidade para que, no quadro de um novo congresso que se espera mais congregador, o ADI possa ultrapassar a sua atual crise e reerguer-se mais unido, mais coeso e mais democrático", acrescentou.