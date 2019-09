Actualidade

O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, considerou hoje que o Benfica é "claramente superior", mas disse acreditar que a sua equipa "pode causar uma surpresa" no jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Se já o conseguimos na primeira jornada [vitória sobre o FC Porto em casa], porque não repetir essa surpresa na quinta jornada? Sabemos que o favoritismo está do lado do Benfica, mas dentro da nossa curta margem de possibilidade de êxito vamos jogar com ela, sabendo que temos de ser muito competentes", disse o treinador dos 'galos'.

Com o habitual pragmatismo, Vítor Oliveira apontou que "só o melhor Gil Vicente, perante um Benfica num dia menos, poderá somar pontos" no encontro de sábado, mas garantiu que não vai mudar a atitude da equipa.