Actualidade

O chefe da diplomacia de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, disse hoje que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai enviar observadores eleitorais para acompanhar as eleições presidenciais na Guiné-Bissau, marcadas para 24 de novembro.

"A convite do Governo da Guiné-Bissau, vamos enviar uma delegação de observadores eleitorais para as eleições presidenciais de 24 de novembro", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, país que tem a presidência da CPLP, depois de um encontro com o Presidente guineense, José Mário Vaz.

Luís Filipe Tavares iniciou hoje uma visita de dois dias a Bissau, acompanhado pelo secretário-executivo da CPLP, o embaixador português, Francisco Ribeiro Telles.