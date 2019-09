Actualidade

A Santa Sé e a República de Angola assinaram hoje um acordo que define o quadro jurídico das relações entre si, reconhecendo a personalidade jurídica pública da Igreja e das suas instituições.

O acordo foi assinado hoje na Sala dos Tratados, no Vaticano, pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin e o secretário das Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher, da parte do Vaticano, e pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto.

Composto por um preâmbulo e 26 artigos o acordo define o quadro jurídico das relações entre a Igreja católica e o Estado angolano e segundo a Santa Sé, permite o reconhecimento da personalidade jurídica pública da Igreja e das suas instituições e imóveis, bem como o livre exercício de sua missão apostólica.