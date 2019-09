Actualidade

O Montepio vai recorrer da decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) que o condenou a uma coima de 13 milhões de euros por concertação de informação sensível no crédito, anunciou hoje o banco.

"O Banco Montepio, não se conformando com a decisão, suscetível de recurso para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, adotará todas as medidas necessárias à defesa dos seus melhores interesses", lê-se na informação divulgada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A AdC anunciou na segunda-feira que condenou 14 bancos ao pagamento de coimas no valor global de 225 milhões de euros por prática concertada de informação sensível no crédito ao longo de mais de 10 anos, entre 2002 e 2013.