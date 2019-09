Actualidade

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse hoje que as trocas económicas com o Brasil deverão aumentar, após um encontro com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, em Washington.

"Todos os esforços do Brasil dão aos Estados Unidos grande confiança para cooperar de novas maneiras. Vamos aumentar o nosso relacionamento comercial, que já é de cem milhões de dólares por ano" (90,6 milhões de euros), disse Pompeo em declarações à imprensa.

Pompeo destacou que a aliança entre os governos de extrema-direita de Donald Trump, nos Estados Unidos, e de Jair Bolsonaro, no Brasil, deverá focar-se em questões económicas, segurança e diplomáticas, frisando o empenho dos dois países em solucionar a "crise na Venezuela e em afastar os tiranos de Cuba e Nicarágua".