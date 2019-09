Actualidade

O livro "O Século dos Prodígios - A Ciência no Portugal da Expansão", de Onésimo Teotónio Almeida, é o vencedor do Prémio John dos Passos 2019, instituído pela Região Autónoma da Madeira.

O anúncio foi feito hoje, pelo presidente do júri do prémio, o professor universitário Marcelino de Castro, no encerramento do Congresso Internacional "John Dos Passos Vida e Obra", que terminou na Ponta de Sol, na Madeira.

"O Século dos Prodígios", editado pela Quetzal, reúne um conjunto de ensaios sobre o papel que Portugal e os portugueses desempenharam nos séculos XV e XVI no processo que alguns designam por "primeira globalização", debruçando-se sobre o caráter pioneiro da ciência portuguesa naquela época.