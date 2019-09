Actualidade

O escritor Luiz Ruffato sublinhou hoje numa intervenção, durante o Festival Internacional de Literatura de Berlim, que embora a sociedade brasileira condene "a forma do governo de [Jair] Bolsonaro", aceita a "essência, o conteúdo".

O autor brasileiro fazia parte de um painel chamado "Brazil unter Bolsonaro I" ("Brasil sob o governo de Bolsonaro") que discutiu, entre outros pontos, os motivos que conduziram o atual presidente à liderança do país há quase nove meses.

"Muitas pessoas ficaram muito emocionados com um número que saiu recentemente da rejeição do Bolsonaro, que vem aumentando e já atingiu 38%. Mas, ao mesmo tempo, houve um aumento da aprovação do senhor Sérgio Moro, ele tem 54% de aprovação, o homem que colocou o Lula na cadeia para que o Bolsonaro ganhasse as eleições", revelou o autor do livro "Estive em Lisboa e lembrei de você".