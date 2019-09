Open de Portugal

Seis golfistas portugueses apuraram-se hoje para as últimas duas voltas do 57.º Open de Portugal, no Morgado Golf Resort, em Portimão, onde Tiago Cruz e Hugo Santos figuram no 'top 20' da prova liderada por Rhys Enoch.

Dos 18 representantes nacionais que iniciaram o torneio do Challenge Tour, dotado de 200 mil euros em prémios monetários, os profissionais Tiago Cruz, Hugo Santos, José Filipe-Lima e João Ramos e os amadores Daniel Rodrigues e Pedro Silva passaram o 'cut', que ficou fixado nas 145 pancadas (uma acima do par) e apurou 67 jogadores para o fim de semana.

Depois de uma ronda inaugural com uma pancada abaixo do par do traçado algarvio (72), Tiago Cruz, que há um ano obteve o quarto lugar no Open de Portugal, entregou um segundo cartão com 70 'shots' para um agregado de 141 pancadas (-3).