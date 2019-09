Actualidade

O médio Ljubomir Fejsa foi hoje convocado pela primeira vez em 2019/20, integrando a lista de eleitos do Benfica para a receção ao Gil Vicente, no sábado, da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O internacional sérvio, que beneficia das lesões de Florentino e Gabriel, é a grande novidade na convocatória de Bruno Lage, uma vez que ainda não sido chamado pelo técnico para qualquer dos cinco jogos oficiais dos 'encarnados' esta temporada.

Além de Fejsa, também o extremo argentino Cervi entra nas contas das 'águias' para o embate com os gilistas, depois de apenas ter sido convocado para a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Sporting (5-0 no Algarve).