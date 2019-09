Actualidade

O Sporting iniciou hoje a campanha na Liga dos Campeões de ténis de mesa com uma derrota fora por 3-1 frente aos alemães do Borussia Dusseldorf, em encontro da primeira jornada do Grupo D.

A equipa 'leonina', representada pelos portugueses Diogo Carvalho e Francisco Silva e pelo nigeriano Quadri Aruna, não conseguiu superiorizar-se ao alemão Timo Boll, ao egípcio Omar Assar e ao sueco Anton Kallberg.

Os atletas treinados pelo chinês Chen Shi Chao até entraram melhor na Arag Center Court, por Diogo Carvalho, que derrotou Boll por 3-1 (9-11, 11-9, 11-9 e 14-12).