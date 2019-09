Actualidade

Os autores e os municípios cabo-verdianos vão promover a morna através de um concurso de vozes destinado aos jovens, numa altura em que esse género musical é candidato a património cultural imaterial da humanidade, segundo protocolo hoje assinado.

O protocolo foi assinado entre o presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA), Daniel Spínola, e o presidente da Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos (ANMCV), Manuel de Pina, para realizar o 1.º concurso nacional de vozes denominado "Jovens cantam morna".

O concurso, que terá uma gala final em fevereiro de 2020, vai arrancar com os 'castings' em todos os municípios a partir de 03 de dezembro próximo, no Dia Nacional da Morna, data em que nasceu Francisco Xavier da Cruz, mais conhecido por B. Léza (1905 - 1958), considerado um dos maiores compositores do país do género musical.