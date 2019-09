Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de praia, recentemente consagrada campeã europeia, vai defrontar o pentacampeão Brasil, Nigéria e Omã no Grupo D da fase final do Mundial, ditou sexta-feira o sorteio, em Assunção, no Paraguai, palco da prova.

Na 10.ª edição da competição sob a égide da FIFA, entre 21 de novembro e 01 de dezembro, a formação das 'quinas' tem como principal adversário o campeão de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017, a última edição, nas Bahamas, onde a formação lusa caiu nos 'quartos', precisamente face aos brasileiros (3-4).

Vencedor da prova em 2015, na Praia da Baía, em Espinho, Portugal defrontará ainda a Nigéria, que cumpre a sétima participação e chegou aos 'quartos' em 2007 e 2011, e Omã, afastada na fase de grupos nas duas presenças (2011 e 2015).