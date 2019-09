Actualidade

O Instituto Médico Legal (IML) brasileiro informou na sexta-feira que a maioria das 11 vítimas mortais do incêndio que ocorreu num hospital do Rio de Janeiro morreu por asfixia devido à inalação de fumo.

O incêndio, que teve início no final da tarde de quinta-feira no Hospital Badim, localizado no bairro de Maracaná, vitimou mortalmente oito mulheres e três homens, todos com mais de 66 anos, e não resultou em corpos carbonizados, segundo informou o IML.

Outro dos motivos que levou à morte de alguns pacientes, segundo o instituto, foi o facto de os equipamentos que mantinham os doentes vivos terem deixado de funcionar com o incêndio.