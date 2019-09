LC

O Benfica cumpre em 2019/20 a 15.ª presença na fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol, e 10.ª consecutiva, novamente com o objetivo de chegar aos oitavos de final, o que só conseguiu em cinco ocasiões.

Os quartos de final de 1994/95, 2005/06, 2011/12 e 2015/16 e os 'oitavos' de 2016/17 são exceções entre uma maioria de eliminações, duas delas sem direito a 'desvio' para a Liga Europa, em 2014/15 e 2017/18, época em que os 'encarnados' foram a pior equipa da prova, com zero pontos e 1-14 em golos.

Sob o comando de Bruno Lage, que a época passada já recebeu a equipa na Liga Europa, os 'encarnados' terão de ficar à frente de dois dos seus três adversários (os russos do Zenit, os franceses do Lyon e os alemães do Leipzig), sendo que nenhum é 'tubarão', mas todos são potenciais candidatos ao apuramento.