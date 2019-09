Actualidade

A Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, recebeu 630 mil visitantes desde a abertura do museu, há dez anos, feita para acolher um acervo com pintura, desenho e gravura, que reflete o percurso criativo da artista durante 50 anos.

Contactada pela agência Lusa, fonte do museu indicou que o aniversário da abertura - a 18 de setembro - será assinalado no fim de semana de 21 e 22 seguinte, com atividades preparadas pelo Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus, integradas numa "programação especial".

Nesse fim de semana, no sábado, às 15:00, e no domingo, às 11:00, decorrerá a iniciativa "Conta-me Histórias - Por 10 Anos com Histórias...", para crianças com mais de quatro anos, em que várias personagens criadas por Paula Rego são recuperadas, às 10:30, e reinventadas.