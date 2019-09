Actualidade

A segunda edição da iniciativa "Dias do Cinema Português em Berlim", que vai mostrar seis filmes de vários géneros, arranca no dia 30 de setembro, no Moviemento, o cinema mais antigo da capital alemã.

O festival abre com o filme "Ruth", uma estreia na Alemanha, e com a presença do realizador António Pinhão Botelho, para uma conversa com o público.

"Este ano temos cinco dias e seis filmes, um programa muito apelativo e muito variado, com muitos géneros, muitos temas, muitos estilos de fazer cinema, ofertas para vários tipos de interesses, desde filmes mais narrativos até cinema de autor. São temas que permitem aos berlinenses conhecer melhor Portugal e os portugueses, e são temas que interessam também muito aos portugueses", revelou à agência Lusa a responsável pela iniciativa e presidente da Associação 2314, Helena Araújo.