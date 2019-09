Actualidade

Crianças internadas no Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto, puseram em livro histórias de "magia, animação e fantasia" criadas por si, onde a única semelhança com a realidade é a doença.

O livro infantil "As Histórias do Joãzinho", que vai ser lançado a 21 de setembro, é um "livro de crianças e para crianças", contou à Lusa a organizadora da obra, Ana Pinto, dado os autores serem as crianças.

Durante meses, ao sábado, Ana Pinto reuniu com as crianças e, em grupo, iam delineando histórias que, agora, deram origem à obra, publicada pela Chiado Kids.