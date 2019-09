Actualidade

Um homem de 41 anos morreu numa zona de campo na localidade de La Matanza, perto de Orihuela, segundo as autoridades de Alicante, elevando para seis o número de mortos devido às chuvas torrenciais no sudeste do país.

O corpo foi descoberto depois de terem caído fortes chuvas no município de La Vega Baja del Segura, onde provocaram forte inundações.

O homem estava desaparecido desde sexta-feira e é a segunda vítima mortal das chuvas torrenciais na Comunidade Valenciana e a sexta a nivel nacional.