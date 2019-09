Eleições

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que as sondagens não decidem pelos portugueses, lembrando que "ainda há muito terreno para conquistar" e que "o resultado da CDU ainda está em construção".

"Com todo o respeito pelas sondagens, estas ainda não decidem antes da decisão tomada pelo povo português", afirmou Jerónimo de Sousa durante um encontro com moradores e ativistas pelo direito à habitação, que decorreu hoje num bairro lisboeta.

A CDU aparece hoje como o quatro partido com mais intenções de voto para as legislativas, com 7,1% dos votos, segundo o estudo de opinião da Eurosondagem, hoje publicado no Sol, Porto Canal, Diário de Notícias da Madeira e Diário Insular dos Açores.