O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu hoje que pretende "dar continuidade" ao que a equipa tem feito, no encontro de domingo no reduto do Portimonense, para a quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico dos 'dragões' defendeu, em conferência de imprensa, que o arranque menos bom dos portistas no campeonato não terá qualquer tipo de influência no futuro.

"Cada jogo tem a sua história e aquilo que foi o passado recente das equipas não interfere nada. Queremos dar continuidade ao que temos feito. Temos de olhar e perceber que adversário teremos pela frente, trabalhar nesse sentido, preocupados com a nossa equipa, mas olhando para o potencial do Portimonense. É assim que trabalhamos. Seja o Portimonense ou outra equipa qualquer", afirmou.