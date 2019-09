Actualidade

O número de participantes nas eleições presidenciais de domingo na Tunísia desceu para 24 devido à retirada nas últimas horas de dois aspirantes, ambos a favor do candidato do partido governante Nidaa Tounes, Abdelkarim Zbidi.

Por um lado, Mohsen Marzouk, da formação Machrou Tounes, formada por dissidentes do Nidaa Tounes, tornou pública a decisão de desistir a 48 horas da data das eleições em defesa "do interesse geral do país" e apelou ao voto "útil".

Da mesma forma, na sexta-feira, o opositor Slim Riahi, do partido União Patriota Livre, a poucos minutos de terminar o último dia de campanha eleitoral anunciou que, apesar de se encontrar numa "boa" posição nas sondagens internas, renuncia por não ter as "mesmas oportunidades" que os restantes candidatos por estar fora do país.