Actualidade

O treinador António Folha disse hoje que o Portimonense "vai ter de jogar com coragem" para alcançar um bom resultado na receção ao FC Porto, no domingo, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol.

"O FC Porto é uma equipa muito poderosa e que nos vai criar muitas dificuldades, e a minha equipa terá que entrar com coragem e concentração, e atacar o jogo de uma forma forte e agressiva quando tivermos a posse de bola", indicou o técnico dos algarvios.

António Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, 13.º classificado, com quatro pontos, ao FC Porto, que reparte o segundo lugar com o Benfica, ambos com nove pontos, agendado para domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Portimão.