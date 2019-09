Actualidade

Miguel Oliveira (KTM) foi hoje o 19.º mais rápido na qualificação para o Grande Prémio de São Marino de MotoGP, numa sessão histórica para a KTM, que, pela primeira vez, garantiu um lugar na primeira linha da grelha.

O piloto português, limitado por uma lesão nos tendões do ombro direito, não conseguiu ir além do nono lugar na primeira parte da qualificação (Q1), com o tempo de 1.34,162 minutos, a 0,677 segundos de um lugar na segunda fase (Q2).

Assim, o piloto de Almada vai partir da 19.ª posição da grelha para esta 13.ª ronda do campeonato, correspondente à sétima linha, logo atrás de dois pilotos oficiais, o italiano Danilo Petrucci (Ducati) e o espanhol Jorge Lorenzo (Honda).