Incêndios

O incêndio em Valpaços, que deflagrou às 13:36 de sexta-feira e se encontra dominado desde as 03:55, consumiu mais de mil hectares, com prejuízos avultados para o setor primário, adiantou à Lusa o presidente do município.

"Já foram consumidos cerca de 1.044 hectares, com grande preponderância de floresta, mas também agrícola, com soutos, olivais e amendoais, e algumas colmeias, a serem devastados", disse o presidente da autarquia do distrito de Vila Real, Amílcar Almeida.

Presente no local a acompanhar as operações, Amílcar Almeida destacou os "avultados prejuízos no setor primário" quando a "maior preocupação" do município é fixar população.